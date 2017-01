Veel üks andekas soomlane seisab vormel-1 sarja lävel

Red Bull andis nimelt teada, et jätkab Kari toetamist ja uuel hooajal sõidab noor soomlane GP3-sarjas Ardeni võistkonnas. Praeguse seisuga on Red Bulli noortetiimi hierarhias Karist selgelt eespool vaid 20-aastane prantslane Pierre Gasly, kes on kahel viimasel aastal olnud Red Bulli vormel-1 tiimi varusõitja ning võidutses mullu GP2-sarjas.

2015. aastal võistles Kari Põhja-Euroopa vormel-4 sarjas, käies muuhulgas kahel korral mõõtmas ka Audru ringrada. Hooaja lõppedes krooniti ta veenva eduga meistriks – Kari võitis 21 võistlussõidust seitse, oli 12 korral teine ja korra neljas ning korra katkestas.

Mullu kihutas Kari vormel-3 eurosarjas ja sai seal hooaja kokkuvõttes 10. koha. Võrdluseks oli eestlane Ralf Aron kaheksas ning võitis sarnaselt soomlasele ühe sõidu. Aron tõusis poodiumile veel teistki korda ja Kari lausa neli korda, kuid hooaja kokkuvõttes oli eestlane märksa stabiilsem. GP3-sarjas osales Kari mullu kahes Spa ringrajal peetud sõidus, saades kirja 14. koha ja katkestamise.

Red Bulli noortetiimist on varem vormel-1 sarja tõusnud Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ja Daniil Kvjat. Vähemalt üks soomlane on vormel-1 sarjas kihutanud aga juba alates 1989. aastast, mil seal debüteeris Jyrki Järvilehto ehk JJ Lehto. 1991. aastal liitus sarjaga Mika Häkkinen ja võistles seal kuni 2001. aastani, tulles kaks korda maailmameistriks.

1994. aastal lisandus Lehtole ja Häkkinenile Mika Salo, 2001. aastal jõudis sarja aga Räikkönen. Aastatel 2007-2013 võistles vormel-1 sarjas Heikki Kovalainen ning kui Räikkönen 2012. aastal paariaastaselt pausilt naasis ja samal ajal liitus sarjaga ka Bottas, oli soomlastel võimalik kahel järjestikusel aastal kaasa elada koguni kolmele oma sõitjale.