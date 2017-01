Schumacheri kunagine mänedžer: peame rääkima, mis Michaeliga tegelikult toimub

«Aeg on miljonitele fännidele rääkida, mis seis Michaeliga tegelikult on,» rääkis Weber. Raskest ajutraumast taastuva Schumacheri praegune mänedžer Sabine Kehm on jäänud oma niigi vähestes väljaütlemistes alati napisõnaliseks ja Weberile selline taktika ei meeldi. Ilmselt seetõttu ei soovi Schumacheri abikaasa Corinna enam Weberiga suhelda ja talle infot anda.

«Minu nõu ei võeta enam kuulda. Aga ma ei kaota lootust, et Michael saab kunagi terveks. Kui olen üksi kodus ja telefon heliseb, siis mõtlen, et toru teises otsas on Michael, kes küsib, kuidas mul läheb,» lisas Weber, kes märkas noore Schumacheri annet juba 1980. aastatel ja oli tema esindajaks 2012. aastani.