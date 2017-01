Ametlik kinnitus tragöödiale: Monte Carlo MM-rallil hukkus pealtvaataja

Ehkki pealtvaataja surmast kirjutas mitteametlikule infole tuginedes juba pärast avakatset mitu veebikülge, teavitasid korraldajad avalikkust tragöödiast alles teise katse ehk avapäeva lõppedes. «Monaco autoklubi teatab kurbusega autoga nr 4 (Paddon/Kennard) esimesel kiiruskatsel juhtunu täiendavatest asjaoludest. Pealtvaataja viidi helikopteriga Nice’i, kuid hoolimata arstide jõupingutusest ta kahjuks suri. Õnnetuse osas on algatatud uurimine ning kõik seotud osapooled abistavad ametivõime. Kõik ralliga seotud isikud avaldavad õnnetusega seotute perekondadele ja lähedastele sügavat kaastunnet,» seisis pärast keskööd WRC ametlikule kodulehele ilmunud teadaandes.

«Hyundai Motorsport kuulis kurbusega uudist pealtvaataja surmast Monte Carlo ralli avakatsel neljapäeva õhtul,» kirjutas ametlikus kaastundeavalduses ka Hyundai tiim. «Õnnetus juhtus, kui Hayden Paddoni ja John Kennardi auto sõitis vastu mäekülge, olles vasakkurvi eel sattunud musta jääga kaetud lõigule ja libisemisse läinud. Tiim ja rallipaar abistavad igakülgselt õnnetuse uurijaid ja ralli korraldajaid.»

Paddon oli õnnetusest mõistetavalt šokeeritud ning avaldas samuti hukkunud mehe omastele kaastunnet. «Oleme mõttes koos tema perekonna ja sõpradega. Raske on hetkel midagi enamat öelda, sest oleme šokis. Tunnen kurbust kõigi hukkunu lähedaste, rallifännide ja meie spordiala pärast,» kirjutas uusmeremaalane Twitteris.

Traagiline avarii jäi ka telekaamerate vaatevälja, sündmuskohal viibinud pealtnägijate kinnitusel seisis mees keelatud alal. Väljaande Monaco-Matin teatel püüdsid teised sündmuspaigal viibijad meest kiirabi saabumiseni elustada, kuid paraku tulemusteta.

Belgia väljaande La Dernière Heure ajakirjanikule rääkis üks õnnetuspaigal viibinud pealtvaataja, kuidas Go-Pro kaameraga mees oli roninud raja äärde ja paigaldanud sinna oma kaamera, ehkki teda hoiatati, et tegemist on ohtliku kohaga. Kui möödunud olid kaks esimest startijat ehk Sebastien Ogier ja Thierry Neuville, läks õnnetusse sattunud pealtvaataja kõrvalviibijate keelust hoolimata tõenäoliselt oma kaamerat kohendama, kuid ei jõudnud raja äärest lahkuda ja järgmisena sellesse kurvi jõudnud Paddoni auto libises talle otsa.

«Mees sai tõsiseid vigatusi, auto lendas talle otsa ja ta lõi pea kõvasti vastu teed ära. Pealtvaatajate hulgas olnud tuletõrjuja proovis teda küll elustada ja tundis veel ligi minut aega mehe pulssi, kuid siis see kadus,» rääkis pealtnägija.

Anonüümseks jäänud tunnistaja lisas, et kuigi finiš oli lähedal ja sealt oleks pidanud kiirelt saabuma abi, ei julgenud kiirabiauto ilmselt vastu ralliautode liikumissuunda rajale sõita. Seetõttu oodati katse stardist liikuma hakanud kiirabiautot ligikaudu 20 minutit, kuigi päästa polnud enam paraku niikuinii midagi.

MM-rallil juhtus osaleja surmaga lõppenud õnnetus viimati 2006. aasta märtsis, kui Kataloonia rallil hukkus sakslane Jörg Bastuck. Kaasmaalasele Aaron Burkartile kaarti lugenud Bastuck vahetas parasjagu keset katset autol purunenud rehvi, kui talle sõitis otsa Barry Clarki juhitud Ford Fiesta. Pool aastat varem oli Walesi rallil hukkunud Markko Märtini kaardilugeja Michael Park, kui nende Peugeot libises teelt välja ja tabas parema küljega teeäärset puud.

Pealtvaataja hukkus MM-rallil aga viimati 1996. aastal, kui Soomes peetud Tuhande järve rallil kaotas oma Mitsubishi Lanceri üle kontrolli ja sõitis teelt välja taanlane Kristen Rikhard. Ehkki publik asus teest ohutuks peetud kauguses, sõitis Rikhard valesti valitud kiiruse tõttu ikkagi rahva sekka. Hukkus üks pealtvaataja, vigastada sai veel 36 inimest.

I am incredibly saddened by today's accident and my thoughts are with the family and friends of the person involved...p1 https://t.co/Wu6Hw01LGJ

It's difficult to say much more at the moment as we are in shock with what has happened. I'm sorry for the family, the fans & our sport! p2