Poodiumile jõudnud Tänak: pole paha hooaja algus

Tänakul oli Monte Carlos esimese kolme päeva jooksul väikeseid probleeme, aga täna läks asi päris hulluks, sest tema Ford Fiesta mootoril lakkasid töötamast kaks silindrit. Tänak kaotas küll teise koha, aga suutis viimasel katsel näidata piisavalt kiiret sõitu, et Dani Sordo (Hyundai) temalt poodiumikohta ei röövinud.

Eestlane kirjutas pärast autasustamist Twitterisse, et hoolimata närvikõdist tuleb kolmanda koha ja 15 punktiga rahule jääda. «Tegime selle ära! See on nüüd ametlik! Minu esimene poodium Montes! Kokkuvõttes pole hooajale paha algus.»

We made it! It is official now! My first podium from Monte! Overall not a bad start for the season :) #RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/gcdxf1J7sq