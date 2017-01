Kindel: õed Williamsid kohtuvad Austraalia lahtiste finaalis

36-aastane Venus võitis poolfinaalis 25-aastase kaasmaalanna Coco Vandeweghe (WTA 35.) kolmes setis 6:7 (3), 6:2, 6:3 ning jõudis suure slämmi turniiril finaali pärast 2009. aastat.

35-aastane Serena tegi aga veel võimsama esituse, olles kahes setis 6:2, 6:1 väga kindlalt üle 34-aastasest horvaatlannast Mirjana Lucic-Baronist (WTA 79.).

Omavahel kohtusid õed viimati 2015. aasta US Openil ning siis jäi kolmes setis peale noorem õde Serena. Üldse on nad läinud läbi aegade vastamisi 27 korda, millest Serena on võitnud 16 matši.