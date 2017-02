Video: MMil korraldatud lennušõu oleks äärepealt lõppenud katastroofiga

Vahejuhtum leidis aset kahe võistlussõidu vahel ja selle tõttu venis teise sõidu algus poole tunni võrra. Lennuk maandus õnnelikult, piloot viga ei saanud. Küll aga tabas voolu all olnud kaamerajuhe suusalifte, millest ühes istus teiste seas ka Austria täht Marcel Hirscher. Liftid peatati kümnekonnaks minutiks, kuid nendes istunud inimesed jäid terveks.

Hirscher, kes pääses 2015. aastal Itaalia Alpides ülinapilt sõidu ajal taevast alla sadanud drooni eest, ilmutas vahejuhtumist hoolimata külma närvi ning võitis esmakordselt suurslaalomi MM-tiitli. Varem oli tal 2013. aastast auhinnakapis MM-kuld slaalomist ja 2015. aastal Alpi kahevõistlusest. Kaasmaalane Roland Leitinger kaotas talle 0,25 sekundiga ja sai teise koha, pronks kuulus norralasele Leif Kristian Haugenile.

Eile kvalifikatsioonis saadud 26. kohaga pääses tänasele põhivõistlusele ka Juhan Luik, kuid avalahkumise finišisse eestlane paraku ei jõudnud.

The men's Giant Slalom is slightly delayed after a cable camera was clipped by a display plane #stmoritz2017 pic.twitter.com/zwV8Ir8edp