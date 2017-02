Balta EMist: lähen ja võistlen, tuleb, mis tuleb

See oli Balta viimane võistlus enne EMi. «Kiirus on hea, mis see aeg oligi, 7,33 või 7,34? Iseenesest neli sajandikku pole määrav. Aga oleksin tahtnud Eesti rekordit joosta, 7,28 oleks tore olnud. Start ei õnnestunud ja 60 meetris sõltub sellest palju,» sõnas ta oma etteaste kohta.

«Aga võistlustunnetuse sain siit kätte ja seda ma siia otsima tulin. Keha viib ennast teise faasi võistlusel ja EMi silmas pidades on see kindlasti oluline.»

Nii Balta kui Nazarov kinnitasid, et EMiks on vorm korralik. «Väga hea just ei ütleks, aga talvine hooaeg ei ole ka mu põhieesmärk. EMil lähen ja võistlen, tuleb, mis tuleb. Naudin. Mingit hirmsat tulemust ja pinget endale ei pane,» lisas ta.