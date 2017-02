Jauhojärvi kutsus soomlaste unistuse purustanud Iverseni sauna

«Nägin, kuidas Emil viimases kurvis piimhappe tõttu kangestus. Meil on oma korteris saun ning ta võiks tulla ja end koos meiega üles soojendada. See on tõepoolest ametlik kutse, ta võib tuua mõned siidrid ka kaasa,» tegi Jauhojärvi ettepaneku.

Lõpusirgel toimunud kukkumise tõttu tuli maailmameistriks Venemaa duo (Nikita Krjukov, Sergei Ustjugov), hõbeda sai Itaalia (Dietmar Nöckler, Federico Pellegrino), Soome pidi leppima pronksiga (Sami Jauhojärvi, Iivo Niskanen) ning Norra (Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen) ületas lõpujoone neljandana.

«See oli minust väga lohakas,» ütles Iversen Norra meediale pärast võistluskohtunikega mahaistumist. «Ka minu unistus purunes. Pole tore olla suusataja, kes ei suuda end vajalikel hetkedel kehtestada. Kahjuks olen mina praegusel hetkel just selline suusataja.»