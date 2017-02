Klopp sai Liverpooli peale pahaseks: mängisime nagu sõpruskohtumist

Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp oli pressikonverentsil hoolealuste peale õigustatult pahane. «Tegutsesime, nagu see oleks sõprusmäng. Audi sissevise, pealöök, üks sööt - kui see on kõik, mida meie väravavahini jõudmiseks teha tuleb, siis see pole väga lahe,» vahendas Kloppi sõnu Liverpool Echo.

Tekkinud mängupausi tõttu said Liverpooli pallurid eelmisel nädalal akusid laadida Hispaania treeninglaagris, samal ajal olid Leicesteri mängijad kaotustejada tõttu pideva surve all.

«Me polnud mänguks ja võitluseks valmis. Meil pole mõtet vabandusi otsida, vaid peame vastaste agressiivsusele kiiremini reageerima. See on meie töö. Sel hooajal on juba liiga palju sellised kohtumisi olnud. Igaüks, kes on meid sel hooajal jälginud, teab, milleks võimelised oleme. See teeb nii kehva esituse veelgi vähem talutavaks,» rääkis Klopp.

Liverpool on Premier League'is kogunud 26 kohtumisega 49 punkti, kusjuures kõigil lähikonkurentidel peale Tottenhami on peetud üks mäng vähem.