Norralased seisavad Lahti MMil silmi ebaõnnestumisega

1995. aastal Thunder Bays võimutses Kasahstani äss Vladimir Smirnov, kes võitis nii 10 km klassikasõidu, 15 km jälitussõidu kui ka 30 km klassikasõidu. Neljas individuaalne kuldmedal läks 50 km vabatehnikamaratonis itaallasele Silvio Faunerile.

Käimasoleval Lahti MMil läks vabatehnikasprindis kuldmedal itaallasele Federico Pellegrinole ning suusavahetusega sõidu võitis venelane Sergei Ustjugov. Norralased said sprindis pronksmedali (Johannes Høsflot Klæbo) ning suusavahetusega sõidus hõbemedali (Martin Johnsrud Sundby) ja pronksmedali (Finn Hagen Krogh). Sellest on aga norralastele vähe ja vaja on kuldmedalit.

Järgmine võimalus selle olukorra parandamiseks on kolmapäevane 15 km klassikasõit ja viimaseks võimaluseks võib jääda pühapäevane vabatehnikamaraton.

Norra koondise peatreener Tor Arne Hetland, kes võitis 2001. aastal Lahti MMil individuaalse sprindi usub, et kahest võimalusest üks kasutatakse ikka ära.

«Kuldmedal tuleb omal ajal. Ma ei muretse, et jääksime meeste seas individuaalse kuldmedalita. Kui keegi teine on aga parem, siis nii on,» rääkis Hetland intervjuus VG-le.

15 km klassikasidus lähevad norralastest rajale Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth ja Niklas Dyrhaug.

Viimastel MMidel on norralaste kullamasinaks olnud Petter Northug, kes sel hooajal ei ole end veel korralikult käima saanud. Karjääri jooksul 13 MM-tiitlit võitnud 31-aastane Northug kavatseb endast maksimumi välja pigistada pühapäevasel vabatehnikamaratonil.