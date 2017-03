Suusaliidu president: tulevikku vaadates olen optimistlik

«Ma arvan, et tulemused olid enam-vähem sellised, nagu olid oodata. Kristjani (kahevõistleja Kristjan Ilves sai 20-liikmelise koondise parimana individuaalvõistluse 23. koha – toim) tulemuse üle on kindlasti väga hea meel, mäel näitas ta, milleks on võimeline ja ütles ka pärast võistlust, et tegelikult oli tema jaoks ootamatu kolmandana startimine,» vahendab Laane sõnu ETV spordisaatele ERRi spordiportaal.

«Vaadates tulevikku olen mina igatahes optimistlik. Kindlasti hüppajate suhtes, kahevõistlejate suhtes kahtlemata,» lisas ta.