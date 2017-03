Võrkpalli otsepilt: Selver võtab veerandfinaali korduskohtumises vastu Jekabpilsi

Enne seeriat:

«Meie trumpideks algavas seerias on kindlasti play-off´i kogemus. Saime ju eelmisel kevadel Eesti meistrivõistlustel hindamatult võimsa karastuse. Lisaks on meil ka mängijatega vangerdamisruumi rohkem ja muidugi ei tasu unustada ka koduväljakueelist,» sõnas algava seeria eel Selver Tallinna peatreener Rainer Vassiljev.

Enne seda ootab Eesti võistkonda aga reis tõelisse karukoopasse. «Kindlasti on Jēkabpilsis Läti kõige atraktiivsem publik. Olen seal kahel aastal käinud ja saalis on olnud suhteliselt täismaja ja pealtvaatajate poolt korralik möll. Play-off mängu fiilingu saame igatahes kätte,» rääkis pealinna võistkonna juhendaja. «Läheme välismängule ülimalt keskendunult ja kui omad asjad voolama saame, siis on kindlasti julgem ja kindlam laupäevast kohtumist mängima tulla.»

Ka pallurite osakonnas on Selver Tallinnal kõik hästi. Nädalavahetusel sai peatreener mängutunnetust anda ka vahepeal põlvetrauma tõttu matše vahele jätnud Oliver Oravale.

Vastast iseloomustab Vassiljev kui vihaste noorte meeste punti. On seal ju neli pallurit Läti U21 vanuseklassi koondisest, kes aasta alguses omaealiste MM-valiksarjas teise ringi murdis. Trio Pavels Jemeljanovs (diagonaalründaja), Davis Melnis (libero), Edvins Skruders (side) kannab põhiraskust ka klubis.