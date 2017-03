Lewis Hamiltoni kahtlus: Ferrari on meid meelega eksitamas

Eile jätkus Barcelonas hooajaeelne teine testisõit, kus päeva kiireima aja 1.19,024 sõitis välja Ferrari roolis istunud Sebastian Vettel. Tema järel sai teise tulemuse (1.19,352) kirja just Hamilton, kes aga avaldas arvamust, et tegelikult oleks vahe Ferrariga võinud olla veelgi suurem.

«Arvan, et Ferrari blufib ja nad on tegelikult kiiremad, kui nad praegu näitavad,» väitis Hamilton. «Nad on meile väga lähedal ja on raske öelda, kumb on kiirem. Igal juhul on nad tõesti väga lähedal, kui mitte kiiremad meist. Aga vahet pole, ma ei jõua ära oodata, et saaks juba rajale minna ja võistelda. Ainult mõned nädalad on veel oodata,» lisas britt.

Uus F1 hooaeg algab juba 26. märtsil, kui on kavas Austraalia GP.