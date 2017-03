FIA selgitab: Ogier’ sattus uurimise alla kaaluprobleemide tõttu

Väljaande Autosport teatel tekitas ralli järgses tehnilises kontrollis küsimärke Ford Fiesta käigukasti kaal – kohtunikud kahtlustasid, et see on miinimumkaalust väiksem. Praegu on ralli lõpuprotokollis märge, et tulemused on küll lõplikud, ent «sõltuvad auto number 1 käigukasti täiendaval kontrollimisel selguvatest tulemustest.»

FIA kinnitas Autspordile, et käigukast on praegu plommitud ja teel Euroopasse. M-Sport viib selle Genfi, kus FIA tehniline ametnik Jerome Toquet teeb sellele uue ja põhjaliku kontrolli. Seejärel esitab Toquet raporti Mehhiko ralli tehnilistele delegaatidele, kes langetavad otsuse. MM-sarja järgmine ralli algab 6. aprillil Korsikal ja FIA loodab selleks ajaks selguse majja saada.

«Jerome uurib piirväärtusi ja võib võtta luubi alla ka teised käigukastid,» selgitas Autospordile anonüümseks jäänud allikas. «Järelanalüüsi kasuks otsustamine võib näidata kahte asja – kas jäi kohtunikel pärast rallit aega väheks, et probleemi tuumani jõuda, või siis olid tiimil varuks väga head vastuargumendid. Mis karistust puudutab, siis see võib ulatuda ajatrahvist tulemuse tühistamiseni.»

M-Spordist ei õnnestunud Autospordil saada toimuva kohta ainsatki kommentaari. Kui Ogier’ tulemus tõesti tühistatakse, langeb ta MM-sarja üldarvestuses esikohalt kolmandaks, lastes endast mööda nii Toyotal sõitva Jari-Matti Latvala kui ka tiimikaaslase Ott Tänaku.