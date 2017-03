Johaugi tiim palub abi kuulsalt dopinguadvokaadilt

«Tal on suurepärane kogemus CASis, ta on täpselt selliste juhtumite peale spetsialiseerunud advokaat,» ütles Johaugi advokaat Christian B. Hjort NRK-le. Morgani üks töövõite on Šarapova esindamine. Nimelt aitas ta spordikohtus vähendada venelannale määratud kahe aasta pikkust võistluskeeldu üheksa kuu võrra.

«Otsisime pikalt, kes võiks meie tiimile kasuks tulla ning leidsime, et see võiks olla Mike Morgan,» jätkas Hjort. Praegu pole veel kindel, kas kuulus dopinguadvokaat norrakaid ka aitab. NRK-l ei õnnestunud Morgani büroolt kommentaari saada. Samas sõnas Morgan nädala eest, et Johaugi juhtum pakub talle huvi.

«Selle põhjal, mida näinud olen, tundub see väga põnev kaasus. Kui nad minult abi paluksid, kaaluksin tõsiselt nende aitamist. Fakte vaadates ei tundu mulle sportlase süü kuigi suur,» ütles Morgan.

Juhul, kui Morgan tõesti palgatakse, ei tähenda see Johaugile eriti suurt väljaminekut, sest tema kohtukulud on lubanud katta Norra suusaliit.