Nasri sõnum Inglismaa jalgpalluritele: arvasin, et olete kõvemad mehed

Nasri teenis teise kollase kaardi kerge pealöögi eest Leicesteri ründaja Jamie Vardy suunas. Tasub märkida, et tol hetkel käis Sevilla rünnak. «Ta lükkas mind. Ma küsisin, et mida ta teeb. Siis ta tuli mulle lähedale, ta mängis selle väga hästi välja. Panime pead vastamisi ja tema kukkus maha. Oleksin arvanud, et Inglismaa mängijad on vähe kõvemad vennad,» ütles Nasri.

«Minu jaoks on ta petis. Kui ta oleks välismängija, tembeldaks Inglismaa meedia ta kindlasti petiseks. Seda mängu tuleb mängida nagu mees. Nad ei olnud meist paremad, ent juhtisid 2:0 – see seis viib teid edasi, sinu asi on jalgpalli mängida. Tahaksin temaga rääkida. Saan kindlasti pika mängukeelu,» tõdes Nasri.

Ka Vardy on teemal sõna võtnud ning end petiseks nimetada ei luba. «Ma pole mingi petis ning pole ka kunagi olnud. See on ainus mis loeb!»