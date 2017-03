Avo Keel videointervjuus: tean oma jalataldade kaudu, mida tähendab söömahamba puudumine

«Mäng algas väga kurjakuulutavalt… Oli näha, et Williams (Tallinna Selveri nurgaründaja Lincoln Williams) võis serviga kõiki tappa, keda vaja oli. Samas oli Allik (Selveri nurgaründaja Karli Allik) üsna tagasihoidlik, ta ei saanud serviga hakkama. Ehkki me olime valmis, et need kaks meest võivad pommitada. Õnneks Williamsil tuli vahel hästi välja ning vahel jällegi mitte. Aga kannatasime lõpuni: vahest oli õnne meil, siis jälle vastastel – nagu ikka need viigeimilised mängud,» rääkis Keel.

Pärnu peatreener peab oma meeskonna vaimset olekut heaks. «Kui me oleme võitnud (sel hooajal) karikafinaali ning tänase raske poolfinaali, siis mul on raske vastupidist väita. Mul on olnud kolm korda väga oluline mängija finaalseerias puudu. Üks kord sidemängija ning kaks korda Hindrek Pulk. Eelmise aasta finaalist ei hakka üldse rääkima, sealt olid kõik puudu,» lisas ta.

«Mina tean oma jalataldade kaudu, mida see tähendab, kui su söömahammas on ära. Näha oli, et Tartul oli raske ning nad polnud selleks (ootamatuseks) valmis, aga nad vähemalt võitlesid ja kaklesid, kui välja arvata viimane geim. Seal läksid neil kõik sooritused nii metsa, kui metsa annavad minna,» sõnas Keel Tartust, kes pidi poolfinaalis mängima oma senise hooaja võtmemängija,» nurgaründaja Bradley Gunterita.

Vaata videost, mida rääkis Avo Keel veel Tartu Bigbanki ja Rakvere Võrkpalliklubi vahelisest poolfinaalist ning mis mõtteid ta mõlgutas homse finaali eel.