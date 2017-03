Hamilton võitis Austraalia GP kvalifikatsiooni

Talle järgnesid viimasel vabatreeningul kiireimat minekut näidanud sakslane Sebastin Vettel (Ferrari; +0,268), meeskonnakaaslasest soomlane Valtteri Bottas (+0,293) ja teine Ferrari piloot Kimi Räikkönen (+0,845).

Esikaheksasse sõitsid end veel hollandlane Max Verstappen (Red Bull), prantslane Romain Grosjean (Haas), vanameistrist brasiillane Felipe Massa (Williams) ja hispaanlane Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso).

Homne põhisõit algab Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell 8.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): Tight at the top #Quali #AusGP#F1 pic.twitter.com/igFxjlKFal