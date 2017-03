Rahvusvaheline autospordiliit asub uurima Austraalia GP omapärast lõppu

Kui eilsel etapil oli lehvitatud lõppu tähistavat ruudulippu ja autod olid teel boksi, ilmusid ühes kurvis äkki raja äärde pealtvaatajad, kes olid end piiretest läbi murdnud. «Tavaliselt tohivad pealtvaatajad rajale tulla alles siis, kui turvaauto on viimase võistlusauto järel finišisse jõudnud. Seekord avati mingil põhjusel 15. kurvis väravad enne, kui see juhtus. Need olid ilmselt mõned üliõnnelikud Ferrari fännid,» rääkis juhtunust FIA võidusõidudirektor Charlie Whiting.

Austraalia GP promootor Andrew Westacott kommenteeris omalt poolt, et tegemist oli «sassiläinud signaalidega». «Olen mures, sest meil on kõikide võistluste jaoks väga-väga ranged reeglid, aga midagi läks paraku valesti,» nentis Westacott.

FIA otsustas juhtunut uurida.