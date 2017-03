Konstantin Vassiljev: vahel piisab viiest minutist, vahel on ka 120 vähe

«Neis olukordades, kust lõime teisel poolajal kaks väravat, õnnestus teha õigeid otsuseid ja pall lendas nii nagu tahtsime. Mingil hetkel piisab viiest minutist, mingil hetkel 120 minutist! See ei sõltu alati vormist,» sõnas Vassiljev.

«Kaitsetöö toimis meil täna nii, nagu peabki. Horvaatidel oli probleeme selle ülemängimisega. Ja realiseerimine oli tipptasemel, kolmest-neljast võimalusest lõime kolm väravat. Lisaks tegid väravavahid õigetel hetkedel head tõrjed,» kiitis Vassiljev kaaslasi.

Eesti mängus oli näha palju positiivset emotsiooni ja tegutsemislusti. «Kui lõbusust oli näha, siis väga hea! See peabki mingil hetkel tulema ja olema. Võib-olla on nüüd see tunne tagasi, et koondis on hea organism – kõik teavad, mida teha. Mehed, kes seisavad koondise eesotsas, on ka seotud Eesti jalgpalliga – meil kõigil on iga mängu jooksul, mida kaotada! See on põhiline moment, mis annab meile usku ja jõudu juurde, et millalgi läheb kõik hästi.»

Kreekas peetud laager tuli Vassiljevi sõnul meeskonnal kasuks ning ladus loodetavasti põhja tulevasele edule: «Väga hea, et aasta alguses tuli võimalus olla üheksa päeva koos ja sõita siis tagasi klubisse, kus igaüks peab tegema oma tööd väga hästi, et juba juunis tulla jälle hea tujuga koondisesse.»