Maailma üks paremaid sprintereid teenib aastas üle miljoni

Cofidis, mille nimisponsoriks on interneti ja telefoni teel kiirlaene andev kompanii, on Bouhanniga rahul. Kahel eelmisel hooajal pälvis kahekümnekuuene mees, kelle jaoks on grupifinišiteks värvatud ka mitu abimeest, aasta jooksul 11 võitu. Kokku on Bouhanni teenistuslehel 55 profivõitu. Viimati säras ta Kataloonia tuuri etapil, vahendas rattauudised.ee.

«Kui ma 2015. aastal Cofidisega liitusin, pidin esmalt leidma oma rütmi,» meenutas poksist huvituv Bouhanni. «Teenisin oma esimese võidu aprillis. Kaks aastat hiljem olen kokku saanud 24 esikohta, seitse neist World Touri tasemel. Minu üleminek on olnud edukas. Stabiilsus toob hingerahu ja seetõttu pikendasin lepingut. Minu jaoks on oluline võimalikult ruttu lepinguni jõuda, sest tahan teada, mida tulevik toob. Cofidise juhtkond usaldab mind ja saame tihti kutseid World Touri sõitudele. See võimaldab mul endale sobivaid sõite valida.»

Cofidise juhtkond loodab, et Bouhanni suudab tänavusel Tour de france’il rambivalgusesse tõusta. 2015. aastal jättis Bouhanni Prantsuse tuuri pooleli, eelmisel aastal pidi ta sellest viimasel hetkel käevigastuse tõttu – ta äsas enne Prantsuse meistrivõistlusi hotellis lärmanud pidulisele rusikaga näkku – loobuma.