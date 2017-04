Westbrook on suurele rekordile ülilähedal

Rekordit hoiab sellises arvestuses enda käes 1971. aastal NBA meistriks tulnud Oscar Robertson. Tema sai hooajal 1961-62 Cincinnati Royalsi eest mängides kirja 41 kolmikduublit. Robertsoni rekordi löömiseks on Westbrookil aega seitse mängu.

«Olen alati arvanud, et ta on hea korvpallur. Ma ei usu, et ükski tagamängija suudaks teda üks-ühele mängus üle mängida. Minu arust on ta selle hooaja kõige väärtuslikum mängija,» kiitis Robertson Westbrooki.

Möödunud ööl viskas Westbrook San Antonio Spursi korvi 32 punkti, võttis 15 lauapalli ning andis 12 korvisöötu. Siiski pidi Thunder väljakult lahkuma kaotusega. Spurs võitis mängu 100:95.

Kõik mängud: