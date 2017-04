Pisarates Lõuna-Carolina peatreener: see meeskond jääb alati minu südamesse

«Selles on midagi erilist, kui suudad mõjutada niivõrd suuri inimmasse,» viitas Martin NCAA finaalturniiri suursugususele. «Need lapsed (Lõuna-Carolina ülikooli korvpallimeeskonna liikmed – toim) on korda saatnud midagi võimast. Kui inimesed tulevad üle riigi massidena kokku, et meile kaasa elada, on tegu millegi võimsaga. See on väärt palju rohkem, kui mingi korvpallimängu lõppskoor. Kogu meeskond jääb alatiseks minu südamesse,» rääkis Martin.

NCAA finaalturniirile ehk märtsihullusele läks Lõuna-Carolina meeskond vastu seitsmenda asetusega, kuid lõpuks suudeti jõuda nelja parema sekka, lülitades eelnevalt konkurentsist nii Marquette’i (10. asetus), Duke’i (2. paigutus), Baylori (3. asetus) kui ka Florida (4. paigutus). Ehkki poolfinaalis Gonzaga vastu jäi Lõuna-Carolina teise poolaja keskel 14-punktilisse kaotusseisu, suudeti teha omakorda 14:0 vahespurt ning jõuti viigini. Lõpuks jäädi esimese paigutusega vastasele siiski nelja punktiga alla, kuid Martin polnud seetõttu vihane, vaid hoopis uhke, kuidas tema meeskond end mängu tagasi võitles.

«Kui sa tahad ühtse löögirusikana august välja tulla, tuleb üksteist toetada ning seda me ka täna tegime. Nii on minu meeskond tegutsenud kogu selle hooaja jooksul. Kui oleme jäänud raskesse seisu, mõtleme alati midagi välja ning võitleme lõpuni. See on põhjus, miks olen uhke nende kuttide üle, kes on toonud mitmetele inimestele naeratuse näole. Kui suudad panna inimesed naeratama, siis teed ilmselgelt midagi õigesti,» sõnas 51-aastane Martin.

Kogu turniiri Lõuna-Carolina korvpallimeeskonna punktiliidriks olnud Sindarius Thornwell oli enne Final Fouri toonud keskmiselt mängus 25,8 punkti, kuid mõned päevad enne otsustavat kohtumist Gonzagaga jäi ta haigeks. Ehkki läinud ööl toimunud vastasseisus kuulus Thornwell traditsiooniliselt algkoosseisu ning veetis lõpuks väljakul koguni 37 minutit, suutis ta väljakult tabada vaid neli viset 12st ning tõi viimaks 15 punkti. «On olnud suurepärane turniir. Ma soovin tänada kõiki toetuse eest. Me poleks kunagi uskunud, et jõuame siia, kuid samas töötasime selle nimel iga päev,» võttis Thornwell NCAA finaalturniiri kokku.

Postimehe otseülekanne NCAA finaalturniiri finaalmängust:

4. aprill

04.05–06.20 Gonzaga Bulldogs - Põhja-Carolina Tar Heels