Siim-Sander Vene tegi Ühisliigas hea esituse

Vene teenis seekord mänguaega veidike üle 28 minutit ning lisaks 17 punktile sai ta kirja ka 2 lauapalli ja 3 resultatiivset söötu.

Nižni Novgorodi resultatiivsemad olid Kenny Boynton 27 ja Dijon Thompson 19 punktiga. Võitjatele tõid Alexei Šved 32 ning E. J. Rowland 20 silma.

Turniiritabelis on Nižni Novgorod 7 võidu 15 kaotusega 9. positsioonil. Himki on 17 võidu ja 4 kaotusega 3. kohal. Tabeliliider on Moskva CSKA 19 võidu ja 2 kaotusega. Kalev/Cramo on 5 võidu ja 16 kaotusega 11.