20 aastat Arsenali nelja parema sekka vedanud Wenger: me ei pruugi seda tänavu suuta

Seejuures on Arsenal prantslase käe all hooaja nelja parema seas lõpetanud kõigil viimasel 20 aastal, mis tähendab ühtlasi ka võimalust Meistrite liigast osa saada. Kui Inglismaa kõrgliiga lõpuni on jäänud kümme kohtumist, asub Arsenal 51 punktiga kuuendal kohal, jäädes neljandat positsiooni hõivavast Manchester Cityst maha ühe vähem peetud mängu juures seitsme silmaga. «Nelja parema seas hooaeg lõpetada on meile heaks väljakutseks, kuid usun siiralt, et see on võimalik,» rääkis Wenger BBC vahendusel.

«Ma olen seda suutnud 20 aastat ning see pole kunagi raske eesmärgina tundunud. Nüüd on see järsku kerkinud oluliseks, mistõttu palun inimestel aru saada, et olukord pole niivõrd lihtne, kui see tundub,» sõnas prantslane pressikonverentsil enne homset kohtumist West Ham Unitediga.

Premier League’i esikuuik: