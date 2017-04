Kanada hokispetsialist: kes üldse viitsiks kell 3 hommikul hokit vaadata?

«NHL tegi õige otsuse. Ma olen selle otsusega rahul, sest mul pole vaja nüüd Lõuna-Koreasse minna. Kes üldse viitsiks kell kolm hommikul hokit vaadata? See on naeruväärne,» ütles Cherry.

Eile teatas NHL, et ei tee oma mängugraafikusse 2018. aasta Pyeongchangi olümpiamängude ajaks pausi. See tähendab, et olümpiajääl ei näe seekord tervet maailma parimate hokimeeste plejaadi.

Küll on aga Cherry seisukohal, et NHLi mängijad peaksid osalema 2022. aasta Pekingi olümpial. Hiina turg on NHLi jaoks väga oluline ja alles eelmisel nädalal teatati, et liiga peab seal peagi paar näidiskohtumist. NHL teeb ka koostööd Hiina valitsusega, mis plaanib kõvasti infrastruktuuri investeerida. Sestap püsib praegu ka lootus, et vähemalt Pekingis on NHLi staarid jälle olümpiajääl. «Hiina minek oleks õige otsus, kõik oleksid siis õnnelikud,» lausus Cherry.