Tippspordi pahupool: vaid võite tunnistanud UFC-võitleja seisis silmitsi surmaga

UFC-le oli järjekordne matši ärajäämine suur löök, sest võitluskaardi suurim matš oligi paljude hinnangul just Ferguson-Nurmagomedov. Nüüd avas MMA-ringis vaid võite tunnistanud Nurmagomedov ka ise suu ning selgitas, miks ta ikkagi matšist taaskord loobuma pidi.

«See oli minu elu raskeim kuu. Tundsin end väga halvasti, teistsuguselt. Ma pole midagi sellist varem kogenud. Päev enne kaalumist oli seis eriti hull. Ma alandasin kaalu koos oma tiimiga, kuid ma ei mäleta sellest mitte midagi. Mul on kõigest sellest suured mälulüngad,» rääkis Nurmagomedov.

Nurmagomedov kurtis haiglasse jõudes kõhuvalu üle. Valu oli nii suur, et ta lausa tundis, et on peagi suremas. «Arst ütles mulle, et ma ei saa võidelda, sest olin surmale ülilähedal. Seega oli otsus tehtud,» kirjeldas Nurmagomedov.

«Tegelikult teame, et kaalulangetamine on niivõrd ohtlik protsess, et see võib lõppeda surmaga. Tean, et kuu aja eest sai keegi kaalulangetamise tõttu Brasiilias surma. Enne teda suri keegi Jaapanis. Oleme arvestanud sellega, et võime surra,» jätkas võitleja.

Kuu aega pärast haiglast väljasaamist pole Nurmagomedov jätkuvalt suutnud treeningutele naasta. Ta on käinud mööda haiglaid uuringutel, kuid loodab viie kuu pärast taas täis tugevuse juures olla. «Vajan veel viit kuud, et taastuda. Teen kõik korda ning tulen tagasi. Suudan taas võidelda septembris.»