Lillehammer kaalub olümpialinnaks kandideerimist

Norra linn Lillehammer on plaanib kandideerida kas 2026 või 2030. aasta olümpialinnaks. Praegu arenduses oleva projekti järgi oleks üks võimalus, et olümpia toimuks Norras erinevate linnade koostöös. Erinevad alad jagatakse plaani kohaselt Oslo, Bergeni, Trondheimi ja Stavangeriga.

Mäletatavasti proovis Oslo saada 2022. aasta olümpialinnaks, ent Norra pealinnale eelistati Pekingit. «Lillehammeri initsiatiiv on suurepärane. Koostöös teiste linnadega on nad atraktiivsed ning neil on reaalne võimalus,» lausus Rahvusvahelise Olümpiakomitee liige Gerhard Heiberg.

Esialgsed sammud olümpialinnaks kandideerimisel on tehtud. Valmis on 100-leheküljeline raport, mis läks maksma 300 000 Norra krooni. Raport analüüsib Lillehammeri tugevusi ning nõrkusi.

«Kõik mäletavad, et 1994. aasta olümpiat. Samuti oli edukas 2016. aastal korraldatud noorte olümpia. ROKi liikmed teavad seda,» ütles Heiberg.