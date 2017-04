Karm tõde: vutistaarist tippkohtunikku ei kasva

Ikka ja jälle kuuleme endistest Eesti tippmängijatest, kes on karjääri lõppedes valinud kas treeneriameti leiva või leidnud uue koha päikese all mõne jalgpalliklubi ametnikuna. Palju-palju harvem juhtub aga seda, et profimängija riputab putsad ja kedrad varna ning ... hakkab kohtunikuks. Jalka otsustas uurida, miks on väga vähe endisi tippjalgpallureid, keda köidab mängu kontrolli all hoidmine. Ja see pole ainult Eesti tendents, kõrgustesse küündinud vutimehed ei koli muruplatsile õigust mõistma Euroopas ega maailmas.

“Staarid tõesti kohtunikeks ei taha, nad on ilmselt karjääri lõppedes tähelepanust niivõrd tüdinenud,” tõdeb Eesti Jalgpalli Liidu peakohtunik Uno Tutk. “Aga probleemiks ma seda ei pea. Nii nagu suurepärasest mängijast ei saa automaatselt suurepärast treenerit, ei pruugi hea jalgpallur olla hea õigusemõistja. Meil võib olla väga hea kaitsja, omaette nohiseja, kel on kirjas 100 koondisemängu, kuid kellel ei ole seda liidriainest, et ta suudaks 22 meest ohjata. Soov saada kohtunikuks peab tulema sügavalt südame seest, seepärast ei kavatse me ka endisi jalgpallureid eraldi värvata. Rongijuhiks minnakse siis, kui rongijuhitöö meeldib.”

Vestlust kuulav kohtunike koolitusjuht Hannes Kaasik ütleb seepeale enesekindlalt: “Heast mängijast võib tippkohtunik saada, kuid tippmängijast tippkohtunikku ei saa.”

Miks?

“Eeldus on ikkagi see, et hea mängija spetsialiseerub kiirelt kohtunikuks ümber, tihtipeale on sellega jäädud liiga hiljaks,” jätkab eelkõnelejale sekundeerides kohtunike osakonna spetsialist Neeme Neemlaid.

“Jah, kahes paadis korraga kiiresti ei sõua,” nendib Kaasik.

Loogika on siin lihtne. Kui jalgpallistaar 35aastaselt armastatud sportmänguga lõpparve teeb, siis on ta paraku juba liiga vana, et kohtunikemaailmas esirinda pürgida. Euroopa tasemel vilistamiseks peaks arbiitri tööga alustama oluliselt varem. Tipul seda võimalust aga pole, kui ei kimbuta just traumajumal, mis profivutielule kriipsu peale tõmbab. Mullu oma viimase koondisematši pidanud Joel Lindpere tõdeb, et ta on kohtunikutööle mõelnud, kuid nüüd on tema jaoks juba liiga hilja.

“Võibolla oleks siis motivatsiooni, kui teaks, et paari aastaga on võimalik euromänge vilistama saada,” jutustab Eesti rahvusesinduses 107 kohtumist kirja saanud poolkaitsja. “Aga ma tean, et see võtaks kaua aega, ning samal ajal tiksub vanus peale ja ütleb, et paki asjad kotti ära. Mõtleme nüüd, kui kuulus mängija Konstantin Vassiljev läheks kohtunikuks. Ta alustaks kuskilt madalamast liigast, kus ta tambitakse maatasa, kui ta vigu teeb. Kas see on endisele tippmängijale motiveeriv? Ma ei usu. Kui ta oma kogemust treenerina edasi annaks, siis sellest oleks jalgpallile kokkuvõttes suurem abi kui neljandas liigas vilistamine. Samas ma arvan, et mõned endised koondislased võiks ka kohtunikuks jääda.”

Peale vanuse ja motivatsioonipuuduse mängib olulist rolli seegi, et nii treeneripost kui ka vutiametniku töö võivad leiva lauale tuua, kuid kohtunikuks olemine on hobi, millest ära ei ela. Samas peab ikkagi pühendunult ja professionaalselt trenni tegema ning pere arvelt aega näpistama, mis endisele staarile just kõige ahvatlevam väljavaade ei tundu.