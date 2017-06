Suvevolle saab täna stardipaugu

Eelmisest aastast tuttavad 18 võistluspaika on Tallinn Credit24 Arena ja Pirita, Paide, Tartu, Võru, Jõhvi, Kohila, Kuressaare, Kärdla, Põltsamaa, Kääriku, Kloogaranna, Taebla (avaetapp on erandkorras homme, 7. juunil) , Põlva, Pärnu (NB! Pärnu etapp nüüd uues kohas-promenaadi alguses Aloha surfiklubi kõrval!), Rakvere, Tõrva (ainult neli esimest etappi) ja Viljandi, uue mängupaigana on sel hooajal lisandunud Haven Kakumäe piirkond.

Coolbet Suvevolle etapid toimuvad juunis ja juulis igal teisipäeval algusega 18:00 ja seda olenemata ilmast! Eelregistreerida saab aadressil http://www.volley.ee/suvevolle-registreerimine võistluspäeval kuni 12:00ni, mängupaigas saab ennast kirja panna 17:45ni. Eelregistreerunutele on osalustasu neli eurot, võistluspaigas viis eurot. Võistkonnad moodustatakse igal turniiril koha peal ja lähtuvalt osalejate arvust on need kolme- või neljaliikmelised.

Selle aasta peaauhinnaks on reis Poolas toimuvale Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kus sisalduvad lennupiletid kahele Poola ja tagasi, hommikusöökidega ööbimine 24.-29. augustini Gdanskis ja mängupileteid kahele. Auhind loositakse välja kõigi sellel hooajal vähemalt kuuel etapil osalenud suvevolletajate vahel.

Tallinnas Mustamäel asuval Credit24 Arenal on täna lisaks tavapärasele Suvevolle etapile võistlustules ka Eesti rannavolle staarid, kes võistlevad Credit24 Arena rändkarika nimel.

Tähtede turniiril osalevad nii Eesti esipaar Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar, aastaid rannavolle maastikul domineerinud Maksim Petrov / Aleksei Povjakel kui eelmise aasta Eesti meistrivõistluste hõbemedalistid Mihkel Tanila / Kaspar Pomerants.

AJAKAVA:

15:00 Rändkarika I kohtumine

17:00 Rändkarika II kohtumine

17:00-17:50 Credit24 Rahvaliiga Suvevolle eelregistreerimine

18:15 Arena ametlik avamine

18:15-…Coolbet Rahvaliiga Suvevolle etapp

19:00- Rändkarika III kohtumine