Skandaalne olümpiavõitja jahmatas avalikkust

Neli USA ujujat (Lochte, Gunnar Bentz, Jack Conger ja James Feigen) väitsid Rio de Janeiros, et sattusid dramaatilise röövi ohvriks, kui neid bensiinijaamas relvaga ähvardati. Hiljem muutis Lochte oma ütlusi ning uurimise käigus selgus hoopis, et taksoga peolt naasnud mehed olid bensiinijaamas sealset vara lõhkunud ja sündsusetult käitunud, misjärel turvamehed üritasid neid kinni pidada.

Bentz, Conger ja Feigen on samuti hiljem oma teod üles tunnistanud ja vabandanud ning nende ütlused klapivad turvakaamerate videotest nähtavaga. Mehed tahtsid kasutada bensiinijaama tualetti, ent kui selgus, et selle uks on lukus, urineerisid nad hoopis hoone tagaseina vastu. Lisaks kiskus Lochte seinalt maha seal olnud plakati.

Lochtega juhtunu tagajärjel leebelt ei käitutud. Ameeriklane sai 10-kuulise võistluskeelu, ühtlasi jäi ta ilma kõikidest oma senistest sponsoritest. Esimese stardi tegi ta mai alguses USA meisterujumise meistrivõistlustel, võistluskeeld lõpeb kuu aja pärast.

«Pärast Riot olin ilmselt maailma vihatuim inimene. Oli hetki, mil nutsin ja mõtlesin: «Kui magama lähen ja enam üles ei ärka, siis olgu nii,» rääkis ta ESPNile antud intervjuus.

Ajakirjanik küsis seepeale, kas ta mõtles enesetapule, Lochte noogutas. «Olin valmis oma elu pooleli jätma.»

Siiski on läinud 32-aastase Lochte elu ülesmäge. Pärast olümpiat abiellus ta Playboy tähe Kayla Rae Reidiga, kellega ootavad last.

«Kõik juhtub põhjusega. 2013. aastal olin ujumisega juba lõpparve teinud. Olin kurnatud, rampväsinud. Nüüd olen leidnud uue ergutaja oma pojas (kes sünnib peagi – toim.). See tuli on taas läidetud ning suurem kui kunagi varem! Olen juba väga elevil, sest tean, mis Tokyos juhtuma hakkab. Kõik hoidku alt!»