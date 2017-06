Ajalugu teinud Läti noortennisist võlgneb tänu sambatantsule

Sinu ankeedil on kirjas, et tantsisid väikesena palju. Kas see on sind kuidagi valmistanud ette sellistel väljakutel mängimiseks? Kas sa osalesid suurtel võistlustel, mis võib-olla aitasid sind täna vaimselt?

Mõtlete peotantsu? Oh ei. Ma tegelesin natuke Ladina-Ameerika tantsudega. Aga ma arvan, et tenniseväljakud on palju suuremad.

Kogu tõsidusega, kas sa arvad, et selline jalgade töö (nagu tantsimises) aitas su tennisemängu? Mis oli su lemmiktants?

Loomulikult see aitas mind, võlgnen sellele tänu. Ja tantsin jätkuvalt enda lõbuks. Mu lemmik on samba.

Miks just samba?

Tegelikult muusika pärast, sest mõned väga kenad laulud sobivad sambaga.

Kas sa saaksid rääkida natuke oma suhtest järgmisest vastasest Timea Bacsinszkyst? Teil mõlemal on poolfinaalipäeval sünnipäev. Ja ta ütles meile, et pärast mängu läksid tema juurde ja ütlesid, et hästi tehtud. Kas võiksid rääkida veidike teie sõprusest?

Jah, arvan, et oleme head sõbrad, sest mängisime Hiinas eelmisel aastal paarismängu ja õppisin teda tundma. Ta on väga tore inimene. Jah, meil on neljapäeval mõlemal sünnipäev, nii et ootan kohtumist huviga.

Enne Roland Garrosi poolfinaali jõudmist, mis on olnud sinu meeldejäävaim sünnipäevakink?

Ma arvan, et see ongi parim. Sest mängin poolfinaalis oma sünnipäeval. Arvan, et see on väga armas!

Kas sul olid 20. sünnipäevaks head plaanid tehtud?

Tegelikult ei kujutanud ma ette, et olen sel ajal veel Pariisis, aga olen väga õnnelik, et nii läks. Kavatsen seda nautida, aga kindlasti on mul pärast turniiri plaane.