Video: Ott Tänak selgitab, miks ei tohi kuulsale Micky-hüppele täisgaasiga minna

M-Spordi meeskonna piloot Ott Tänak selgitab, mis muudab Micky-hüppe keeruliseks ja eriliseks.

«Kahtlemata on tegu ebatavalise trampliiniga, sest hüppele minnes ei näe mitte midagi peale taeva. Sisuliselt saab toetuda ainult legendile, sest muidu pole piloodil õrnematki aimu, millist teeserva rihtida. Tänapäeval on WRC-autod juba nii tugevad, et enamikel hüpetel saab gaasi põhja vajutada, aga Micky-hüppel mitte, sest muidu on keeruline tagasi teele mahtuda,» räägib Tänak.

Monte-Lerno katse, mille raames autod Micky-hüpet väisavad, läbitakse laupäeval kaks korda algusega kell 10.20 ja 17.43.