Kas eestlased võivad kadedust tunda? Lätlannat peetakse tennise järgmiseks superstaariks

Naiste tennises on praegu suurte staaride puudus: pikaaegne valitseja Serena Williams on lapsootel, Maria Šarapova taastub alles võistluskeelust, Petra Kvitova taastub raskest noarünnakust jne.

Seega usutakse, et uute staaride esiletõusuks on kätte jõudnud just ideaalne aeg.

«Ma nägin Martina Hingise, Steffi Grafi ja Monica Selesi tõusu tippu. Ma näen selles noores daamis (Ostapenkos) midagi erilist. Ta on täiesti kartmatu,» rääkis nüüd ESPNis spordieksperdina töötav Evert.

«Veelgi rohkem meeldib mulle tema suur mängunälg. Seda on tema näost näha. Ta tahab meeletult võita ja ta on võitude saavutamiseks kõigeks valmis. Mulle meeldib tema suhtumine. Lisaks on tal palju jõudu ja heal tasemel mänguoskus. Arvan, et ta on väga eriline,» lisas Evert.

Eurospordi veergudel kirjutas Desmond Kane, et Ostapenkol on potentsiaali tõusta ala järgmiseks superstaariks juba eelpool mainitud põhjuste tõttu.

«Naiste tennis on praegu seisus, kus on vaja uusi kangelasi. Ostapenko on turundajate unelm. Ta on endine juunioride meister Wimbledonis. Ostapenko võime raha genereerida ületab võimsalt tema kodumaa Läti piirid,» kirjutatakse Eurospordi veergudel.

Ostapenko kohtub laupäevases finaalis rumeenlanna Simona Halepiga. 25-aastane Halep on Prantsusmaa lahtiste finaalis mänginud varasemalt 2014. aastal, kui ta jäi esikohamängus alla Maria Šarapovale.