Eesti rallimees sõitis Sardiinias vastu puud

Niinemäe ja Valter alustasid Sardiinia ralli reedest võistluspäeva hästi, hoides vahepeal isegi kolmandat kohta, kuid päeva lõpp kujunes katastroofiks.

Esmalt sõitsid eestlased paar kilomeetrit enne neljanda katse lõppu kivi vastu, mille tagajärjel läksid Ford Fiesta R2T vasak esimene õõtshoob ja tagasild kõveraks ning purunes rehv. Enne hoolduspausi sõidetud 14,14 km pikkuselt katselt ei pääsenud Niinemäe – Valter taas rehvipurunemisest ning nad jätkasid kuuendal kohal.

Monte Olia kiiruskatse jäi Niinemäe – Valterile rajalt väljasõidu tõttu päeva viimaseks. Õnneks oli meeste endiga kõik kõik korras, kuid auto kahjustused olid nii suured, et sellega jätkata polnud enam võimalik.

SS7 Both @mikoniinemae and @DugganRobert sustained damage on the stage and will need to be recovered. pic.twitter.com/NyDITpBd19