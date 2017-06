De Bruyne Postimehele: Aksalu mängis täna superhästi!

«Ma arvan, et Eesti mängis samamoodi kui toona Belgias. Nad mängisid küll paremini, aga tegid kõike täpselt samamoodi. Teadsime, mis peab juhtuma, nad mängisid väga kaitsvalt, nad olid kaheksa või üheksakesi palli taga. Lõime võimalusi, aga nende väravavaht mängis täna väga hästi. Täna oli neid palju raskem murda.»

Manchester Citys palliv poolkaitsja lisas, et jõudude vahekord muutus kõige selgemalt alles siis, kui 44. minutil jäi Eesti kümnekesi. «See aitab alati. Kui mängija kaotad, tapab see mängu. Nad pidid palju jooksma ja kui jääd veel kaotusseisu, pead palju selle nimel rabama. See lõhkus mängu.»