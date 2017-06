Tänaku endine kaardilugeja Kuldar Sikk: Ott ja Martin võivad võita igal pool

«Sardiinias on alati keeruline. Toona oli meil rohkesti õnne, kui kolmanda koha välja sõitsime. Nüüd oli Otil ja Martinil lisaks õnnele ka kiirus olemas,» sõnas Sikk Postimehele. «Ega rallispordis ei tule ühe aastaga midagi. Kogemusi on vaja. Lõpuks on suurtulemus tehtud ja võib öelda, et eestlased on taas tipus.»

Kui enne tänavust hooaega oli Tänak jõudnud kokku neljal korral poodiumile ja võidule oli ta väga lähedal mullu Poolas, siis tänavu on Siku sõnul eestlased igal rallil võitu jahtimas.

«Vaadates aasta algusesse tagasi, siis on igal rallil olnud ju võimalus. Ka mina olen iga ralli eel mõelnud, et just nüüd võib Oti ja Martini jaoks võit tulla,» märkis Sikk.

Tänaku endise kaardilugeja sõnul on eestlaste tänavusel edul mitmeid põhjuseid. «Esiteks on olulised kogemused. Teiseks on Ott olnud uue Fordi arendamise juures olnud A ja O. Auto on ehitatud vastavalt Oti soovidele ja toimib tema juhtumisel hästi,» rääkis Sikk. «Ott tunneb end autos hästi. Ta on ka inimesena targemaks ja kogenenumaks saanud. Ta on mõistnud, et sõja võitmiseks ei pea võitma kõiki lahinguid.»

Sikk usub, et Sardiinia ralli järel MM-sarjas kolmandaks kerkinud Tänak on võimeline heitlema ka MM-tiitli nimel. Selleks tuleb seljatada nii Sebastien Ogier, Thierry Neuville ja Jari-Matti Latvala.

«Autospordis ei ole enne finišit midagi kindlat ja keegi ei saa võidus kindel olla. Ees ootavad Oti lemmikrallid ehk Poola ja Soome võidukihutamised. Samas tasub meenutada, et need on ka teiste meeste lemmikrallid. Vahed on neil rallidel väiksed ja kiirused suured. Keegi ei lähe ühtegi rallit kaotama. Usun, et Otil on kokkuvõttes olemas head võimalused MM-tiitli eest heitlemiseks.»

