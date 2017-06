Eelmine kaardilugeja Mõlder: lootsin muidugi, aga arvasin, et võit tuleb Poolas

«Sõitsin täna kodust Tallinna, aga tee peal oli telefon hoidikus ja WRC-live jooksis. Saatsin Otile õnnitlussõnumi ja nüüd tuleb leida koht, kus õhtul sigar ära tõmmata. Kui Ott 2012. aastal Kuldar Sikuga WRC-sarja sõitma hakkas, tõi sõber mulle Tenerifelt kingituseks sigari. Ütlesin toona, et tõmban selle ära siis, kui Ott esimese MM-ralli võidab.

Kolm aastat (2014-16 – toim), kui Otile kaarti lugesin, oli see sigar minuga kõigil rallidel kaasas. Tänagi Tallinnasse sõites võtsin selle ettenägelikult ühes ja kuigi ega ma üldiselt sigareid ei popsuta - vast üks või kaks tükki aasta jooksul – siis täna õhtul maitseb saa kahtlemata väga magusalt. Olen eluaegne Oti fänn. Tänane võit oli ju tegelikult terve Eesti võit,» rääkis Mõlder

Tänaku eelmine kaardilugeja möönis samas, et Sardiinia ralli eel ei arvanud ta, et võistlus lõpeb Tänaku esikohaga. «Arvasin, et esikoht tuleb Poolas. Sardiinia on Otile küll sobinud ja ta on seal varemgi poodiumile jõudnud (kolmas koht 2012. aastal – toim), aga tegu on väga ränga ralliga, kus peab loteriis natuke joppama kah. Ning õnnega on Otil seni ju nii, et vana karvane seal üleval teda väga hästi ei vaata. Lootsin küll võitu, aga arvasin, et see tuleb Poolas,» räägib Mõlder.

Võistluse käigus hakkas aga usk kasvama, kuigi reede järel, kui Tänak paiknes üldkokkuvõttes kolmandal kohal ja omas head stardipositsiooni, ei saanud veel milleski kindel olla. «Laupäev on Sardiinias alati kõige pikem ja enamasti terve MM-kalendri kõige pikem päev, kus juhtub palju. Juhtus ka seekord. Tänase viimase päeva eel usun, olid kõik Eesti rallisõbrad kindlad, et kui just mingit tehnilist probleemi ei ilmne, tuleb võit ära. Sõiduga polnud Latvalal reaalne Otti kinni püüda.»

Kas Mõlderi hinges on kasvõi kerge kahetsus, et ta täna ise võiduautos ei istunud (Mõlder loobus eelmise hooaja järel omal algatusel Tänaku kaardilugeja kohast ja selle töö võttis üle Martin Järveoja – toim)? «Ei tea, kas kahetsus, aga ma ei mõtle sellele. Mul on lihtsalt Oti üle väga hea meel. Kui otsus on tehtud, siis miks seda kahetseda?»

Millised on Tänaku võimalused võidelda tänavu MM-tiitli eest? «Võimalused on, aga keeruliseks läheb, sest rivaalid on kõvad. Taset Otil on ja eeldused on olemas, aga MM-tiitli tarbeks tuleb veel rallisid võita ja stabiilselt poodiumile mahtuda.»