Pevkur, Saar ja Ligi peavad Facebookis võrkpalliraha teemal kirglikku lahingut

Otsa tegi lahti Ligi, kes teatas Facebookis vastuseks täna hommikul Delfis avaldatud Saare arvamusartiklile «Hanno Pevkur hävitas võimaluse nautida Eestis võrkpallipidu ehk miks mitmekordne minister ohverdas spordi poliitmängude nimel», et «Võrkpallile seadis valitsus raha saamise tingimuseks, et föderatsiooni president Hanno Pevkur vabandaks Reformierakonna kriitika eest Sven Sesteri aadressil. Loomulikult oli see tingimus suuline, sellest pole kirja ja sellest pean rääkima põhjusel, et vastutav minister Saar nüüd ise rünnakule asus.»

Varsti võttis sõna Pevkur, kes avaldas Facebookis pikema kirjatüki pealkirjaga «Võrkpallist ja vaitsusest vol2», kus märkis muuhulgas, et «12. juuni ministrite arutelu toimus lõpuks õhtul. Sama päeva viimasel tunnil edastati info, et sellel arutelul seadis IRL poliitilised tingimused. Ehk see ei olnud vormi küsimus, mida praegu valitsuse liikmed püüavad näidata. See oli poliitilise nõudmise sidumine spordile toetuse eraldamiseks ja nii ei ole soliidne. Sport jäägu aumeeste pärusmaaks.»

Kultuuriminister Saar tõdes seejärel, et «Mul on väga kahju, et Reformierakond on ajanud sporditeema poliitiliseks kempluseks.» ja vastas kivi kultuuriministeeriumi kapsaaeda visanud Ligile:

«Jürgen Ligi peaks endise rahandusministrina kindlasti teadma, et KUM-is ei ole sellist reserveelarvet. Rahvusvaheliste ürituste korraldamist toetatakse taotlusvoorust, kus selle aasta üritused otsustati esitatud taotluste põhjal eelmise aasta detsembris. Muuseas sai sealt toetust ka Eesti Võrkpalli Liit 2. ringi ja maailmaliiga etapi korraldamiseks Tallinnas. Lisaks kulutati seal Jürgen Ligi mõistes raha ära sellistele poppidele asjadele nagu orienteerumise MM, suusatamise MK ja triatloni Euroopa karikaetapi läbiviimine. (Jürgen, kas need on mõttetud kulutused?)

Jürgen ütleb sotsiaalmeedias selgelt, et sellist taotlust poleks ta rahuldanud. Veelkord: «Aga ka minu käest poleks nad niimoodi raha saanud /…/». Ehk siis, kui Rahandusminister oleks olnud Jürgen Ligi ja Hanno Pevkuri juhitud liit oleks taotluse isegi õigeaegselt saatnud, poleks Jürgen seda toetanud. Uuel valitsusel oli olemas tahe, aga puudus Hanno tegevuse tõttu võimalus.»

Kõiki kolme Facebooki-postitust on täies mahus võimalik lugeda allpool. Kogu tramburai põhjuseks on juulis kuue meeskonna osalusel toimuv MM-lisavalikturniir, kuhu Eesti meeskond kvalifitseerus ja mille võitja pääseb 2018. aasta MM-finaalturniirile. Eesti võrkpalliliit soovis kandideerida lisavalikturniiri korraldusele, aga eelarvet ei saadud kokku ja loobuti.