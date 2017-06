Vutimaailma 18-aastane superstaar vahetab klubi

Donnarumma kirjutas 2015. aastal AC Milani algrivistusse kerkimisega Itaalia jalgpalliajalukku terve peatükitäie jagu uusi ridu. Temas sai noorim mängija, kes on Serie A-s ehk Itaalia kõrgliigas algrivistusse pääsenud, noorim mängija Milano derbis, Itaalia U21 ja A-koondises ning ainus alaealine jalgpallur, kes on Serie A-s tõrjunud penalti. Nüüd keerab Donnarumma sel hooajal Itaalias kuuendana lõpetanud koduklubile selja, vahendab ESPN.

«Mino Raiola (väravavahi agent – toim.) andis mulle teada Donnarumma otsusest mitte lepingut pikendada. See otsus on lõplik,» rääkis AC Milani klubijuht Marco Fassone ajakirjanikele. «Viimaste päevade jooksul tegi spordidirektor Massimiliano Mirabelli mängijale väga suure pakkumise, (Donnarumma) kaalus seda ja andis teada, et ta ei plaani lepingut uuendada. Me olime kindlad, et Gigio oleks olnud uue AC Milani väravavaht, sammas, mille peale oleksime ehitanud meeskonna, aga nüüd peame kõik ümber hindama.»

Donnarumma leping AC Milaniga kehtib veel ühe hooaja, aga ilmselt tehakse tähtmängija nüüd suvel rahaks, vastasel juhul kõnnib ta aasta pärast minema ja klubi ei teeni sentigi.