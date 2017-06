Peatreener Cretu: Maailmaliiga lõhkumine on täiesti arulage otsus

Ta ei osanud FIVB otsust kuidagi heas valguses näha. «Mida meie siis nüüd tegema peame, mis sa ab edasi. Väga raske on sellist asja mõista, see on täiesti arulage,» sõnas Cretu. «Miks saavad garanteeritud koha kehvad Aasia tiimid nagu Hiina või Lõuna-Korea, samas jäävad Belgia ja Sloveenia välja? Või miks on kolmandas grupis siin meiega koos mängiv Saksamaa seitsmeks aastaks koha saanud? On palju küsimusi, aga vastuseid teavad vaid FIVB juhid,» tõdeb juhendaja pettunult ja jätkab samas võtmes. «Mida teevad teised tugevamad tiimid, kes mängivad esimeses või teises grupis? Mis mõte neil kolmel grupil siis oli? Mis eesmärki see liiga täidab?»

Miks ja mis loogikaga selline otsus tehti, on hetkel raske arvata. Rahvusvaheline alaliit on viimaste aastatega Maailmaliiga osalejate arvu pidevalt suurendanud. Lisaks viidi eelmisest aastast sisse süsteem, et Euroopa liiga võitja pääseb Maailmaliigasse. Nagu tegi Eesti möödunud suvel. Sel suvel võideldi end kolmanda tugevusgrupi finaalturniirile, kus reeglite kohaselt on mängus ka koht teise tugevusgruppi.

Nüüd aga selgub, et mingit edutamist Final Fouri võitjal oodata pole, sest kohad on juba ära jagatud. 12 koondist, kes uues liigas seitsmeks aastaks koha kindlustasid on: Argentina, USA, Brasiilia, Venemaa, Poola, Saksamaa, Itaalia, Serbia, Prantsusmaa, Iraan, Jaapan ja Hiina. Lisaks on tulevak hooajal koha taganud Lõuna-Korea, Bulgaaria, Kanada ja Austraalia.