Fotod! Putin Peterburis: loodame, et mehed on võitlejad

Krestovski staadionil peetava kohtumise eel pidas Putin ka kõne, kus sõnas, et kogu Venemaa ootab oma kangelastelt palju.

«Loodame, et mehed mängivad täieliku pühendumisega, nagu tõelised võitlejad ja sportlased, et vähemalt fänne oma püüdlustega rõõmustada.»

A-alagruppi kuuluvad lisaks Venemaale ja Uus-Meremaale ka Portugal ja Mehhiko.

Président Putin clearly enjoying this one #RUSNZL #ConfedCup #КК2017 pic.twitter.com/5wBPFfwWyW