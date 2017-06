Tenniseekspert: kõik maailma tippmängijad peavad Kontaveidiga arvestama

Kontaveit on sel hooajal teinud karjääris sammu edasi nüüd võitis eestlanna ka esimese WTA-turniiri, kui Ricoh Openi finaalis mängis ta 6:2, 6:3 üle venelanna Natalia Vihljantseva.

«Kui vaadata kogu Hollandis toimunud turniiri, siis Kontaveidil ei olnud ühtegi vastast, keda ta oleks pidanud pelgama või kartma,» tunnistas Uba. «Tänavu kevadel ja suvel näidatud mängude põhjal ei olnud kokkuvõttes tema võit ju üllatus. Pigem oli see ainult aja küsimus, millal ta mõne väiksema WTA-turniiri võidab. Üldises plaanis peavad kindlasti kõik maailma tippmängijad Kontaveidiga arvestama.»

Uba sõnul ei olnud midagi üllatavat ka selles, et esimene triumf leidis aset muruväljakutel: «Kontaveit on pigem universaalne mängija, kellel käib ühelt väljakukattelt teisele minnes kohanemine kiiresti.»

Järgmisena on eestlannal plaanis osaleda 226 750 USA dollari suuruse auhinnafondiga Mallorca muruturniiril. Mallorcal mängitakse 19.-25. juunini. Seejärel ootab juba aasta kolmas suure slämmi turniir ehk Wimbledon.

«Mallorcle on tal nüüd mõnes mõttes lihtne aga teisalt ka keeruline minna. Turniirivõidu järel on tähelepanu kindlasti palju,» tunnistas Uba. «Eks ole näha, kuidas ta suudab järgmiseks turniiriks kohe keskenduda. Kõige olulisem on aga see, mis hakkab juhtuma alates 3. juulist Wimbledonis. Kui järgmisel turniiril läheb ka hästi, siis on ehk tal võimalik saada Wimbledoniks ka asetus ja see aitaks seal kahes esimeses ringis vältida kohtumisi temast edetabelis kõrgemal kohal olevate mängijatega.»