Täht Postimehele videointervjuus: saime juba kontrollmängudes aru, et oleme Hispaaniast üle

«Super! Meeletu! See koondis vääris seda, sest teeme kõvasti tööd ning just selliste hetkede nimel. Praegu on tõesti tunne viis pluss,» ütles Robert Täht võistlusjärgses intervjuus. «Tegelikult saime juba kontrollmängudes aru, et oleme parem võistkond kui Hispaania. Täna mängisime küll finaali, aga olime mänguks valmis ning tulime siia enesekindlalt ja iga mees andis endast sada protsenti,» lisas Täht.

«Kuna mängisime finaali, siis ununesid üsna kiiresti ära sellised asjad, nagu kuumus või et on raske. Kui juhtida mängu, siis saad hakata seda nautima. Täna nautisime mängu ning see on ka oluline,» lisas ta.

Võitjate parimatena tõid Ardo Kreek ja Oliver Venno kumbki 13 punkti, Robert Täht lisas 10 silma.