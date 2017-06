Kehra käsipalliklubi vahetab ühe peatreeneri kahe vastu

Käsipalliklubi HC Kehra presidendi Priit Pajuse sõnul sündis Indrek Lillsoo edasi liikumise otsus ühise arutelu käigus. «Arutades tulevikuplaane nii meeskonna kui ka Indrekuga, leidsime üheskoos, et peatreeneri vahetus on hetkel mõistlik,» ütles Pajus. Samas lisas ta, et Indrek Lillsoo on tõeline käsipallihing, kes on Kehra klubi ja noorte arengusse aastate jooksul hindamatult palju panustanud. «Seetõttu on meil hea meel, et Indrek Lillsoo jätkab HC Kehra käsipalliklubi juhatuse liikmena, samuti ei loobu ta Eesti käsipalli pealinnas Kehras käsipalli arendamisest ning töötab edasi koos noorte järelkasvuga,» lisas Pajus ja rõhutas, et nii käsipalliklubi HC Kehra meeskond, juhatus, HC Kehra fänniklubi kui ka arvukas Kehra käsipallikogukond tänavad Lillsood tema senise panuse eest.

HC Kehra senine peatreener Indrek Lillsoo sõnas, et võtab sügisest vastu uued väljakutsed, kuid käsipalliga seotuks jääb ta alati. «Kaks aastat Eesti ühe parema käsipalliklubi peatreenerina on mind muutnud kordades kogenenumaks ning andnud mitmeid teadmisi, et uutes rollides edukas olla. Spordis peab olema maksimalist ja kui enda ja klubi seatud eesmärke ei täida, tuleb peeglisse vaadata. Klubi ja enda eesmärk oli meistritiitel. Seda ei tulnud ning ühise otsuse tulemusena võtsime vastu otsuse anda teatepulk edasi,» lisas Lillsoo.

Indrek Lillsoolt võtavad ohjad üle käsipalliklubi HC Kehra esiliiga ja noorteklasside treenerid Kaupo Liiva ja Mart Raudsepp, kes on HC Kehra meeskonnast treeneriteks kasvanud ning ka Indrek Lillsoo käe all treeninud. «Kuigi Eesti Käsipalliliidu ametliku protokolli kohaselt peab igal võistkonnal olema peatreener ja abitreener, siis meeskonnasiseselt soovime anda mõlemale uuele treenerile võrdsed vastutused ning rollid. Nii Mart kui ka Kaupo võtsid otsust pikalt kaaluda ning on meile kinnitanud, et on valmis antud vastutust kandma,» ütles Priit Pajus.

Uute treeneritega kaasnevad muudatused ka meeskonnas. Uued treenerid on alustanud mängijatega läbirääkimisi. Eesmärk on meeskond komplekteerida juuni lõpuks, et saaks treeningutega alustada juuli teisest poolest.