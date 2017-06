Esmakordselt seiklema?

Üks võimalikke alustamise kohti on seiklusspordiüritus Xdream, mis toimub suvel neli korda ja on võistkondlik seiklusvõistlus - siin ei loe, mis on sinu maratoni isiklik rekord. Targa ja oskusliku tegutsemise korral on võimalik ka aeglaselt kulgedes endast hulga kiiremaid edestada - see teebki seikluse niivõrd nauditavaks.

Elamus, ilus Eestimaa ning mõnus veedetud päev vabas õhus on kindlasti seiklusspordi ürituste trump kõikide teiste liikumisürituste eest. Ja mis saab olla veel mõnusam, kui saad selle päeva jooksul liikuda erinevate liikumisviisidega ning just enda ja võistkonna võimete kohaselt.

Alljärgnevalt tutvustab pisut lähemalt Xdreamil osaleva naiskonna “Sääred” liige Marge Taivere, kuidas sujus nende algus ja mida nad soovitavad alustajatele

Alustasime viis suve tagasi täiesti algusest, st. keegi meist polnud varem isegi orienteerumiskaarti lugenud. Esimesed seiklused olid täis mõnusaid vigu ja ma ei räägi siinkohal väikestest vigadest, vaid varustuse valiku või hoopis enda kaardilt väljajooksmise eksimustest. Esimesel aastal olime tublilt B-raja (harrastajate raskusaste) viimastel kohtadel. 2014 tegime nelja etapi peale kokku ühe punktivea. 2015 läbisime juba A-rada (vajab väga head sportlikku ettevalmistust), rõhk sõnal läbisime.

Start Rummu karjääris / Xdream

Miks me seda teha otsustasime ja jätkuvalt teeme?

Jooksumaratonid on nii igavad - tead alati, kui palju veel minna on ja rada on ette tehtud, madistad teiste sabas. Kolm tundi kuhugi teise Eesti otsa sõita ja kaks tundi joosta või ratast sõita tundub ebaratsionaalne. Kui minna, siis juba terveks päevaks. Pikalt heas seltskonnas mõnusa tempoga alasid vahetades möödub päev looduses ülikiiresti. Ja kogu aeg on põnev ja sportlik pinge õhus.

Eestimaa on nii ilus! Kui vahepeal nina kaardilt tõsta ja kaks hetke ringi vaadata, võid end loodusest täielikult lummata lasta. Päikesetõus karjääriplatool, uudsed linnavaated, udune mets, noolsirged sihid, rulluvad värvilised voored. Tihedast võsast metsarajale jõudes tundub ka see maailma parim rada olevat. Mõtled küll aprillis, et see suvi käid igal pool ja avastad uusi paiku, aga no reaalsuses ei jõua keegi seda ju organiseerida!

Seiklusspordi ürituse Xdream teeb näiteks ka planeerimise lihtsaks, kuupäevad ja asukohad juba sügisel paigas ja nii teangi, mis ja kus ma järgmine suvi tegutsen. Neli korda suve jooksul kanuutada on ka väga mõnus - varustuse eest hoolitseb korraldaja.

Võistkond

Kõige parem on alustada siis, kui sind kutsutakse kedagi asendama - eeldatavasti teavad kaks liiget, mida nad teevad. Ma võtaks seda ka suure komplimendina, ju nad arvavad, et sa sobid siia.

Selline ühe-korra-osalemine on meie tänase tiimi kokku pannud. Viie aasta jooksul on “Säärte” nime alt läbi käinud kümmekond naist. Viimased kolm aastat on stabiilsemad olnud.