Mercedese boss: mõistan Bottase ebamugavat olukorda

27-aastane Bottas liitus Mercedesega pärast seda, kui mullu maailmameistriks tulnud Nico Rosberg ootamatult karjääri lõpetas. Nii sai hõbenoolte teine sõitja Lewis Hamitlon endale partneriks Bottase, kirjutab Autosport.

«Loomulikult on ta ebamugavas olukorras ning seetõttu pinge all, aga laiemas plaanis on ta teinud head tööd,» kommenteeris Wolff soomlase situatsiooni, kes hoiab praegu vormel 1 sarjas üldarvestuses seitsme etapi järel 93 punktiga kolmandat kohta. Bottast edestavad tiimikaaslane Lewis Hamilton (129 punkti) ja Ferrari piloot Sebastian Vettel (141 punkti).

Hooaja kaheksas etapp ehk Aserbaidžaani GP sõidetakse sel nädalavahetusel.