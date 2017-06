Walesi MM-ralli korraldajad tulid meeskondade palvele vastu

Esialgse plaani järgi oleks võistkondadel jäänud laupäeva ja pühapäeva vahele jäänud kõigest viis tundi uneaega, ent kuna meeskondade palvel jäetakse Gwydyri katse esimene läbimine pühapäeva hommikul ära, on tiimidel paar tundi armuaega.

Walesi ralli korraldusjuht Ben Taylor ütles Autospordile, et kõnealuse muudatuse tõttu ei kaota nad ralli pikkuses palju ning kui see käik teeb elusid lihtsamaks ja turvalisemaks, siis on see kõigi huvides.

M-Spordi meeskonna võistkonna kliendisuhete juhi Richard Milleneri sõnul oli esialgne kava meeskondade jaoks liiga koormav. «Kui meie auto peaks laupäeva õhtul katkestama, siis me ei saa seda tagasi enne keskööd, kuid peame sellegipoolest terve öö vältel vaeva nägema, et seda pühapäevaks võistluskõlbulikuks saada, pärast mida peame paluma poistel kohe pühapäevasele tööpäevale vastu minna,» tõdes Millener. «Olen vastupidavuse poolt ning saan sellest argumendist aru, aga minu jaoks on see natuke palju,» lisas ta.

Walesi ralli toimub 27.-29. oktoobril.