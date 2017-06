Võrkpallikoondise liider esimestest trennidest välisklubis: see oli põrgu, mu jalad tahtsid mind mõrvata

«Oli suurepärane näha mu uusi võistkonnakaaslasi. Osasid neist juba teadsin, aga oli ka mitmeid uusi nägusid. Hommikune trenn keskendus peamiselt puudetele ja tehnikale, aga sain läbi oma kopsude ja pulsi juba aimu Soome võrkpallitrennide intensiivsusest,» kirjutab Laak Salo klubi kodulehel avaldatud blogipostituses.

«Teisipäeval oli meil vaid üks trenn, aga see oli üle pika aja minu jaoks üks intensiivseimaid. Alustamise jõutrenniga – tooksin välja ühe harjutuse, kus pidime lükkama 25 kilo kaaluvat kelku ja mulle tundus, et nii mitu kilomeetrit. Mu jalad tahtsid mind mõrvata, rääkimata sellest, et pärast tapvat jõutrenni oli neid väljakul raske liigutada. Aga üldiselt oli see kordasaatmistunne, mis pärast viimast korda finišijoone ületamist mind valdas, väga mõnus. Ma kahtlustan, et meie kohtumised kelguga pole sellega läbi – ootan juba meie järgmist kokkusaamist,» lisas 1.88 pikk diagonaalründaja.

Läbilugemist väärib terve eestlanna blogipostitus, mis kirjutatud nii soome kui inglise keeles, aga siia lõppu toome ära veel kirjelduse trennist, millega saadeti võrkpallipiigad vastu nädalavahetusele: «Alustasime kergemate grupiharjutustega, enne kui päris asja kallale läksime. Ja see oli PÕRGU. Harjutusi tegime paaris: esmalt pidin kätte saama iga palli, mida (treener) Tomi meile 15 sekundi jooksul viskas. Siis sain puhata, kuni partner sama tegi ja nõnda kordamööda kolm ringi. Viimane harjutus käis nii: tugev ründelöök, hanitus ja pikk pall ning siis täpselt sama teiselt poolt võrku. Seda tegime 3+2 ringi.» Laak sai enda sõnul selles trennis kõvasti motivatsiooni, et oma kaitsemängu kallal rohkem vaeva näha, aga tulemust on juba tunda: «Ilmselt leian ma paari nädala pärast enda kehalt paar uut musklit, lisaks neile trennist saadud «sõjahaavadele», mis järgmised paar nädalat mulle seda trenni meenutama jäävad.»

Praegu on Salo naiskonnal kavas individuaaltrennid ning uuesti tullakse kokku juuli keskel.