Tänakul võib olla Poolas teiste sõitjate ees eelis

«Kõik teavad, et Poola ralli on üks mu lemmikuid. Katsed on kiired ja sujuvad ning see on midagi, mida tõesti naudin,» selgitas Tänak ning lisas, et tema päritolul on Poola rallil natuke eelist.

«Olen Eestis sellistel teedel üles kasvanud ning tänavu võib uute autodega veelgi rohkem adrenaliinitulva tekkida.»

Tänak usub, et nii sõitjad kui publik saavad Poolas täielikku rahulolu.

«See on tõeliste sõitjate ralli. Kiirused on võimsad, autos peab ennast kindlalt tundma ning kaardilugeja märkmed peavad olema korralikud. Iga väiksemgi eksimus võib kiirust ja aega kaotama panna ning seda on sellistel kiiretel teedel raske tagasi saada.»

Sihtidest eestlane rääkima ei hakanud. «Vaatame, mis saab. Kolmas stardinumber pole kõige parem, aga meil olid Eestis head testisõidud ning enesetunne on positiivne. Meie miinimumeesmärgiks on alati olnud poodium.»